SOCAR остановила подачу газа в газопроводную систему в связи с взрывом на магистральном газопроводе Сангачальского газораспределительного узла, говорится в сообщении Госнефтекомпании.

«Взрыв произошел на одной из магистральных газовых линий, выходящих из Сангачальского газораспределительного узла. В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время линия локализована, поступление газа в систему остановлено», - отмечается в информации.

По данным SOCAR, идет подготовка к началу ремонтных работ.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что взрыв произошел на 43-м километре автомагистрали Баку - Алят. После взрыва на газопроводе произошло возгорание.

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Сегодня утром на 43-м километре трассы Баку – Алят на газопроводе произошел взрыв, в результате которого начался пожар, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

На место происшествия привлечены живая сила и техника МЧС.

Глава пресс-службы МЧС Октай Байрамов заявил, что погибших нет.