 

В ходе эвакуации из самолета в аэропорту Гоа пострадали 12 человек

 

Самолет авиакомпании Jet Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в индийском штате Гоа, в ходе эвакуации из воздушного судна пострадали 12 человек. Об этом перевозчик сообщил в своем официальном Twitter.

Инцидент произошел во вторник, 27 декабря, в международном аэропорту Даболим. Направлявшийся в Мумбай лайнер со 154 пассажирами и 7 членами экипажа съехал с ВПП во время подготовки к взлету.

Все находившиеся на борту люди были эвакуированы. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, отметили в авиакомпании.

По информации издания Daily News and Analysis, повреждения получили, по меньшей мере, 15 человек. В связи с ЧП аэропорт Даболим будет закрыт до 12:30 по местному времени. Причины происшествия устанавливаются.

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