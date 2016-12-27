 

Военные России, Турции и Ирана обсудят Сирию в Астане

 

Военные России, Ирана и Турции как страны-гаранты режима прекращения огня в Сирии планируют участвовать в межсирийских переговорах в Астане, заявил РИА Новости диписточник.

"На астанинских переговорах будут говорить о прекращении огня. Сейчас соглашение прорабатывается по этим вопросам на уровне экспертов в Анкаре, потом в Астане утверждение", — сказал собеседник агентства, отметив, что в основном переговоры будут посвящены именно этой теме.

Говоря о том, кто будет участвовать во встрече в Астане, дата которой пока не определена, собеседник агентства сообщил, что помимо сирийских оппозиционеров в переговорах примут участие "гаранты, включая нас, иранцев, и, главное, представители сирийской армии". Он уточнил, что "в основном это будут военные".

На прошлой неделе в Москве главы МИД РФ, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Алеппо. Учитывая вовлеченность военных всех трех стран в события непосредственно на сирийской территории, к переговорам подключились и главы оборонных ведомств.

По итогам переговоров министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией.

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