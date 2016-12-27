Новый президент Молдовы уволил министра обороны

Новый президент Молдовы Игорь Додон отправил в отставку главу Минобороны страны Анатолия Шалару, сообщил во вторник недавно избранный глава республики на своей странице в Facebook.

«Несколько минут назад я подписал указ об отставке министра Анатолия Шалару», — написал Додон.

«Напоминаю, что этот министр — человек, который флиртовал с НАТО, хорошо зная, что мы — нейтральная страна в соответствии с Конституцией Республики Молдова», — добавил новый молдавский президент.

Игорь Додон официально принял обязанности президента Молдовы 23 декабря. Во время предвыборных выступлений будущий президент неоднократно заявлял о необходимости развивать отношения с Россией.