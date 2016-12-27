 

Толпа нигерийцев линчевала террористку с поясом смертника

 

Толпа в нигерийском городе Майдугури растерзала женщину, которая не смогла привести в действие закрепленный на теле пояс смертника. Об этом сообщает The Daily Mail.

Террористка пришла на городской рынок скота вместе с напарницей. Та устроила самоподрыв, но убила только себя. Тогда посетители рынка обратили внимание и на вторую женщину. Она несколько раз безуспешно попыталась привести взрывное устройство в действие, но у нее ничего не получилось. Ее повалили на землю и убили. Полицейские сняли бомбу уже с тела неудачливой смертницы.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, однако власти страны полагают, что смертниц могла подослать организация «Западноафриканская провинция «Исламского государства», ранее известная как «Боко Харам».

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