Житель Барды попался на разбое в Баку

В Баку по факту разбоя задержан житель Бардинского района. Как сообщили в пресс-службе МВД, 26 декабря в жилой зоне Баксол Сабунчинского района столицы в автомобиль марки «Опель», за рулем которого находился житель Физулинского района Халеддин Мамедов, в качестве пассажиров сели три человека, сказав водителю, что едут в поселок Сабунчи.

На территории поселка неизвестные, пригрозив водителю ножом, стали требовать у него деньги. Когда Х.Мамедов сказал им, что у него нет денег, преступники, высадив его, уехали на его же машине.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения Сабунчинской районной полиции, 19-го отделения Насиминской районной полиции и ГУ ГДП города Баку, автомобиль в этот же день был обнаружен на территории Бинагадинского района.

Задержан подозреваемый в совершении разбоя житель Бардинского района Вюсал Алиев, установлена причастность еще двух лиц.

Полицией ведется расследование.