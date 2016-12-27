Валютный переполох в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну будет доставлена партия новых банкнот, передает ТАСС.

«В 1:00 в страну с задержкой в восемь дней прибудут 35 млн банкнот номиналом 500 боливаров», — сообщил он.

Власти южноамериканской страны в этом месяце проводят самую масштабную за последние годы замену денежных знаков.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких штатах Венесуэлы прошли акции протеста из-за нехватки наличных средств, а также из-за отказа магазинов принимать банкноты в 100 боливаров.