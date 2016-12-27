 

Заключенные сбежали из тюрьмы через туалет

 

В США в штате Теннесси шесть заключенных смогли сбежать через отверстие в туалете. Об этом сообщает Газета.ру.

Побег был совершен рано утром на Рождество, 25 декабря. Заключенным удалось сорвать унитаз, так как болты, удерживающие его, заржавели. После этого они пробили отверстие в бетоне, расположенном за унитазом. Сообщается, что этот бетон ранее был поврежден во время ремонта сантехники.

Ползком заключенные выбрались из тюрьмы и сбежали. К настоящему времени пятерых удалось задержать, но один до сих пор находится в бегах.

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