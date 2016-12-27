 

Нетаньяху отказался встречаться с британским премьером

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй из-за поддержки резолюции ООН, осуждающей израильские поселения на палестинских территориях и требующей их освободить, пишет The Guardian.

Согласно данным израильских СМИ, Нетаньяху сказал министрам на еженедельном заседании кабинета, что не намерен встречаться с Мэй в Давосе на предстоящем Всемирном экономическом форуме.

Издание пишет, что этот шаг является последним в серии дипломатических мер воздействия Израиля на страны, поддержавшие резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой строительство еврейских поселений на палестинских территориях называется «вопиющим нарушением» международного права и препятствием на пути к миру.

В ответ на заявление Нетаньяху заместитель посла Великобритании Тони Кей сказал, что сожалеет о таком решении.

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