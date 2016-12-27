 

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

 

28 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром в некоторых местах ожидается моросящий дождь, днем переменная облачность, в основном без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 1-4 градуса  тепла, днем 6-8 тепла, в Баку ночью 1-3 тепла, днем 6-8 тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм рт.ст. до 767 мм рт.ст. Относительная влажность ночью — 80-85%, днем  60-70%.

Согласно медико-метеорологическим прогнозам, умеренные колебания метеорологических факторов 28-30 декабря на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятными для метеочувствительных людей. 

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, в Ленкорань-Астаринской зоне  изморось. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 1-6 тепла.

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