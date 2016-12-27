 

Мубариз Гурбанлы: «Религиозные мероприятия нельзя проводить на улицах»

Автор: Отдел информации 

«Одной из главных целей Госкомитета по работе с религиозными организациями является борьба с религиозным радикализмом и мракобесием. В этом направлении мы добились больших результатов». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом на пресс-конференции сказал глава госкомитета Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в Азербайджане в общей сложности зарегистрировано 749 религиозных общин, из которых 721 относится к исламу, 28  к другим религиям.

Мубариз Гурбанлы добавил, что его ведомство не регистрирует салафитские и нурсистские организации.

Глава госкомитета отметил, что число азербайджанцев, участвующих в ИГИЛ и других террористических организациях, не так велико даже по сравнению со странами Запада.

Мубариз Гурбанлы также рассказал об открытии в Азербайджане новых медресе, в которых будут готовить религиозных деятелей, а также недопустимости проведения религиозных обрядов на улицах. 

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