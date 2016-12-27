 

Прокурор потребовал условные сроки по делу о пожаре в Хатаи Haqqin.az из зала суда

Автор: Отдел информации 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Фарида Садыгова, Заура Ашрафова и Нусрета Мухтарова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме на территории Хатаинского района.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльдара Исмаилова было объявлено о завершении судебного следствия.

В своем выступлении прокурор потребовал приговорить Фарида Садыгова и Заура Ашрафова к 4 годам лишения свободы, применить к ним статью 70 и назначить условное наказание. Гособвинитель также потребовал прекратить уголовное дело в отношении Нусрета Мухтарова, скончавшегося в ходе следствия.

Отметим, что пожар произошел 10 апреля прошлого года по адресу: город Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, 16. В 9-этажном здании, облицованном полиуретаном компанией TNH, был зарегистрирован пожар.

Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

С учетом грубого нарушения правил пожарной безопасности, злоупотребления должностными полномочиями, нанесения жильцам материального ущерба в крупном размере в качестве обвиняемых по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК привлечены контролирующий деятельность компании TNH и фактически руководивший работами Фарид Садыгов, директор компании Заур Ашрафов и заместитель директора компании по строительным работам Нусрет Мухтаров.

По решению Насиминского районного суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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