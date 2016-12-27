Китай обвинили в поддержке окинавских сепаратистов

Японская разведка обвинила Пекин в том, что он поддерживает сепаратистское движение на острове Окинава. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Управления расследований общественной безопасности (PSIA), КНР через университеты и исследовательские центры установила связь с группировками, борющимися за независимость Окинавы от Японии. Таким образом китайцы надеются расколоть японское общество и создать в нем прослойку людей, симпатизирующих Китаю.

МИД КНР эту информацию никак не прокомментировал.

Движение за независимость Окинавы, ставящее целью отделение острова от Японии, появилось в 1945 году. Его активисты выступают за восстановление государства Рюкю, которое существовало многие сотни лет до того, как остров в 1875 году был захвачен Японией. По разным данным, за независимость острова выступают от 35 до 45 процентов его обитателей.

Около 17 процентов территории острова Окинава отданы под американские военные базы. На острове существует мощное антивоенное движение, призывающее к выводу военных США.