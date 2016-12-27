Следственный комитет по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела о серии тяжких преступлений, в которых обвиняются члены азербайджанской группировки, наводившей страх на торговцев Софийской овощебазы, передают российские СМИ.

Огромная плодоовощная база на Софийской улице не впервые фигурирует в криминальной хронике. Порядки, установленные здесь одной из азербайджанских ОПГ, напоминают лихие 90‑е с их разгулом рэкета. Семеро ее членов вскоре предстанут перед судом по обвинению в серии похищений людей, вымогательств, разбоев, а также жестоких избиениях несговорчивых земляков.

По версии следствия, во главе организованной группы стоял уроженец Азербайджана Новруз Мамедов. В прошлом – предприниматель с Софийской овощебазы, а в последние годы – владелец кафе "Старый город" на Загребском бульваре.

По словам сыщиков, среди земляков, проживающих и работающих во Фрунзенском районе, Мамедов слыл влиятельным "решальщиком", имевшим тесные знакомства с сотрудниками правоохранительных органов и чиновниками районного масштаба.

"Своим землякам он говорил, что является сотрудником ФСБ, чем внушал еще большее "уважение". Все вопросы предлагал решать за деньги. И земляки видели результаты его "власти".

Например, он мог со своими подельниками кого‑то избить, на потерпевшего в полицию поступает телефонограмма, а дело даже не возбуждается. Или скажет неугодному человеку: "Тебя посадят" – и за тем вдруг приходят", – рассказывают следователи.

Первую зацепку на группировку сыщикам дал один из предпринимателей, ставший в 2012 году жертвой похищения и вымогательства. По версии следствия, незадолго до этих событий к "решальщику" обратились земляки, пожаловавшиеся, что бизнесмен не отдает долг. Мамедов явился к коммерсанту и якобы заявил ему, что теперь тот должен лично ему, дав неделю для выплаты. Предприниматель условия не выполнил. Тогда, как следует из материалов дела, подельники Мамедова насильно усадили бизнесмена в машину, привезли в "Старый город", где забрали все ценности и пластиковые карты, с которых позже сняли деньги.

После разговора с пристрастием похищенного отвезли в загородный дом, после чего потребовали с родственников 1 млн рублей в обмен за его свободу.

По словам следователей, родственники выполнили требования вымогателей. Предпринимателя отпустили, попутно заявив, что отныне он должен будет платить Мамедову по 100 тыс. рублей в месяц. Но тот решил не идти на поводу у злоумышленников и обратился в правоохранительные органы.

Затем вскрылся аналогичный эпизод. За ним потянулась серия нападений на торговцев, не желавших платить дань, которой группировка Мамедова обкладывала земляков с овощебазы, не имевших влиятельной крыши. Правда, не все потерпевшие смогли устоять перед давлением, которому, как считают сыщики, их подвергали друзья и близкие фигурантов. Так, двое избитых предпринимателей, вернувшись в Азербайджан, вдруг прислали в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу письменные отказы от показаний.

"Написаны как под копирку. И даже одним и тем же нотариусом заверены", – разводят руками следователи.

А вот попытка подкупа потерпевшего, которого держали в загородном доме, вылилась в отдельное уголовное дело, фигурантами которого стали двое адвокатов.

Процесс их переговоров с бизнесменом и передачи 2 млн рублей в обмен на подпись под нужными Мамедову и его подельникам показаниями был зафиксирован на скрытую видеокамеру. В январе дело по статье "Подкуп потерпевшего" также будет передаваться в суд.

Предполагаемые члены группировки своей вины не признают. За исключением одного, который, узнав, что приятели готовились его убрать, дал подробные показания, в том числе и на своих подельников.