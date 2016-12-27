Порошенко хочет уволить Авакова

Президента Украины Петра Порошенко не устраивает представитель Народного фронта Арсен Аваков на посту главы МВД, и он рассчитывает его сменить, считает советник главы правоохранительного ведомства, депутат Верховной Рады Антон Геращенко, передает РИА Новости.

Вопрос об отставке Авакова неоднократно поднимали депутаты Верховной Рады. В парламенте зарегистрирован соответствующий проект поставления, однако Рада до сих пор не рассматривала этот документ. Депутаты считают, что Аваков является ответственным за провал процесса аттестации правоохранителей, в том числе и реформирования Национальной полиции и системы МВД в целом. Глава МВД ранее заявлял, что готов уйти в отставку, если для этого будут основания.

По словам Геращенко, президент и его окружение "борются с министром Аваковым и Народным фронтом".

"Для президента хорош любой глава МВД при условии, что его фамилия не Аваков", — сказал Геращенко в интервью изданию "Гордон", обнародованном во вторник.

Ранее депутат Рады Александр Онищенко обвинил администрацию Порошенко в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка "Народный фронт" потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.