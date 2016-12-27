 

Порошенко хочет уволить Авакова

 

Президента Украины Петра Порошенко не устраивает представитель Народного фронта Арсен Аваков на посту главы МВД, и он рассчитывает его сменить, считает советник главы правоохранительного ведомства, депутат Верховной Рады Антон Геращенко, передает РИА Новости.

Вопрос об отставке Авакова неоднократно поднимали депутаты Верховной Рады. В парламенте зарегистрирован соответствующий проект поставления, однако Рада до сих пор не рассматривала этот документ. Депутаты считают, что Аваков является ответственным за провал процесса аттестации правоохранителей, в том числе и реформирования Национальной полиции и системы МВД в целом. Глава МВД ранее заявлял, что готов уйти в отставку, если для этого будут основания.

По словам Геращенко, президент и его окружение "борются с министром Аваковым и Народным фронтом".

"Для президента хорош любой глава МВД при условии, что его фамилия не Аваков", — сказал Геращенко в интервью изданию "Гордон", обнародованном во вторник.

Ранее депутат Рады Александр Онищенко обвинил администрацию Порошенко в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка "Народный фронт" потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

1988 просмотров


Старости
«Азеришыг» заявил о проблемах с электроснабжением в Баку
«Азеришыг» заявил о проблемах с электроснабжением в Баку
Наша погода
Сегодня 7° / 6°
28 Дек 8° / 2°
29 Дек 9° / 3°
30 Дек 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.84 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Милли Меджлис: «Как еще можно наказать Астана Шахвердиева?»
На Филиппинах изъяли наркотики на 115 млн евро
Закир Гасанов встретился с фельдмаршалом аль-Халифой фото
Потолок в Центре Гейдара Алиева признали красивейшим в мире
Отец троих детей повесился в Хачмазе
Морская администрация проверила 60 иностранных кораблей
Азад Рагимов: «Квартиры в олимпийской деревне будут проданы»
Азербайджан и Иран договорились о скидках
США передают боевикам «Стингеры» Недовольство в Москве
Путин открыл газ для Крыма
Порошенко хочет уволить Авакова
Азербайджан завоевал 837 медалей
Азербайджан потратит на Исламиаду 100 миллионов долларов
В Питере нейтрализована банда Мамедова фото; видео
Китай обвинили в поддержке окинавских сепаратистов
Когда революция сильнее всех спецслужб мира размышления публициста
Прокурор потребовал условные сроки по делу о пожаре в Хатаи Haqqin.az из зала суда
ФИФА сняла шесть очков с азербайджанского клуба
В Баку продавец магазина присвоил 54 тысячи
Мубариз Гурбанлы: «Религиозные мероприятия нельзя проводить на улицах»
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Нетаньяху отказался встречаться с британским премьером
«Азеришыг» заявил о проблемах с электроснабжением в Баку
Заключенные сбежали из тюрьмы через туалет
Валютный переполох в Венесуэле