 

Путин открыл газ для Крыма

 

Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России. Об этом сообщает ТАСС.

Запуск трубы «Краснодарский край — Крым» позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей.

В режиме видеоконференции в церемонии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, а также гендиректор «Черноморнефтегаза» Игорь Шабанов.

О том, что работы по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам завершены, Путин сказал в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

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