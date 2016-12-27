МИД РФ считает враждебным шагом решение о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов боевикам сирийской оппозиции. Как передает Лента.Ру, об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, размещенном на сайте министерства.

«Вместо того чтобы совместными усилиями дать там отпор разгулу экстремистов всех мастей, Вашингтон делает ставку на предоставление военной помощи антиправительственным формированиям, которые мало чем отличаются от кровавых головорезов, — говорится в тексте. — Теперь возможность поставок им оружия, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, прописана в новом законе».

Как считает Захарова, «в администрации Обамы не могут не понимать, что передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов, с которыми мнимые «умеренные» оппозиционеры давно действуют заодно. Возможно, даже рассчитывают на то, что так и произойдет, поскольку фактически опекают террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра», являющуюся подразделением «Аль-Каиды». Иначе, чем пособничеством террористам, это не назовешь».