Азад Рагимов: «Квартиры в олимпийской деревне будут проданы»

В Министерстве молодежи и спорта состоялась пресс-конференция Азада Рагимова, посвященная итогам 2016 года. Министр поведал о подготовке к Исламским играм.

«Операционный комитет Исламских игр полностью собран. В нем около 60 иностранцев и примерно 500 наших молодых специалистов, многие из которых работали при подготовке к Европейским играм.

В 2017 году нам предстоит решить транспортные проблемы, установить ограждения вокруг спортивных объектов. Очень большое внимание уделяем церемониям открытия и закрытия, которые пройдут на Олимпийском стадионе. Готовится обширная культурная программа. Хотим, чтобы это был большой праздник для исламских стран. Все идет по плану.

Ожидаем участия до 4 тысяч спортсменов, плюс около 2 тысяч тренеров, врачей и т.д. Всего ждем в нашей деревне атлетов около 6 тысяч человек. После Исламиады мы вернем деревню компании, так как в ближайшее время крупных комплексных соревнований в Азербайджане не будет. Содержать деревню тяжело в финансовом плане. Эти квартиры будут проданы».

В 2016 году бюджет спортивного отдела Министерства молодежи и спорта составил 11 473 506 манатов, молодежного отдела – 9 986 061 манат.

Касаясь темы борьбы с допингом, Азад Рагимов заявил, что Азербайджан должен быть готов к требованиям WADA (Всемирное антидопинговое агентство), хоть и не со всеми из них согласен.

«Не только я, но и многие другие против перепроверки допинг-проб, сданных несколько лет назад. Наука не стоит на месте, создаются новые приборы. Спустя несколько лет нет смысла искать допинг в пробах и отнимать медаль.

Несмотря на недовольство многих стран, WADA идет своим путем, не сворачивая с него. Мы должны быть готовы к требованиям Агентства. У нас принят антидопинговый закон, а Национальное антидопинговое агентство уже прошло регистрацию и с января начинает свою работу. Его возглавит Шафаг Гаджиева. Наше Антидопинговое агентство будет абсолютно независимым. Никто не будет вмешиваться в его работу».

Также министру был задан вопрос о наличии в Азербайджане различных спортивных федераций, дублирующих друг друга.

«Федерации – это общественные организации. Но могу сказать, что федераций с одинаковыми названиями у нас нет. Если мы замечаем такое, то сразу ставим вопрос перед Министерством юстиции. Минспорта не может самостоятельно закрывать федерации, как и НПО».

Азад Рагимов сообщил, что вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Азер Алиев назначен заместителем генерального секретаря Национального олимпийского комитета Азербайджана.

Вновь рассуждая об Олимпиаде в Рио, министр подчеркнул, что «18 медалей – это потрясающий результат, но при этом мы упустили много шансов взять больше золота. Золотых медалей могло быть 4-5. Особенно обидно за Марию Стадник, которая была очень близка к победе».