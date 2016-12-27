 

Морская администрация проверила 60 иностранных кораблей

 

В 2016 году в морские порты Азербайджана вошли 18 585 кораблей и вышли из портов 18 373 корабля. Об этом говорится в отчете Государственной морской администрации.

В то же время 1 668 кораблям, плывшим под иностранными флагами, были представлены услуги проводника. 630 кораблям, плывшим в территориальных водах Азербайджана, были представлены навигационные услуги.

Государственная морская администрация провела проверки в 60 кораблях, плывших под иностранными флагами. В целом на кораблях, плывших под иностранными флагами, обнаружено 341 нарушение.

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