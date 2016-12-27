Потолок в Центре Гейдара Алиева признали красивейшим в мире

Эксперты BBC Culture выбрали 10 самых красивых потолков мира. По их мнению, насладиться некоторыми из самых изумительных архитектурных памятников можно, только если посмотреть на верх.

Пол, стены и потолок роскошного концертного зала Центр Гейдара Алиева, открытого в 2012 году, образуют единое целое. Сложная геометрическая конструкция из ламинированного белого дуба крепится на стальной раме. Это дает необходимую жесткость всей постройке, но одновременно создает у зрителей ощущение невесомости, передает BBC.

В десятку самых красивых также вошли потолки в Павлиньей комнате во дворце Палаццо Саммеццано в Италии, собор Или в Кембриджшире, станции метро Сольная-сентрум в Стокгольме, Центрального вокзала Нью-Йорка, мечети Имама в Исфахане, гольф-клуба "Девять мостов" в городе Йоджи-гун в Южной Корее, здания церквушки Сан-Панталон в районе Венеции Дорсодуро, зал молитвы за хороший урожай Храма Неба в Пекине, потолок Церкви Святого Стефана на улице Волбрук в Лондоне.