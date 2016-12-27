Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с рабочим визитом в нашей стране главнокомандующим Силами обороны Королевства Бахрейн фельдмаршалом шейхом Халифой бин Ахмед аль-Халифой, сообщает сайт Минобороны.

Согласно информации, после прохождения перед почетным караулом, согласно протоколу, гость оставил запись в «Книге почета».

На встрече стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы военного сотрудничества, а также другие вопросы в сфере обороны.