 

На Филиппинах изъяли наркотики на 115 млн евро

 

Власти Филиппин изъяли партию метамфетамина на общую стоимость более 115 млн евро, сообщают во вторник западные СМИ.

"Это не только самое крупное изъятие за этот год, но вообще в истории страны", - заявил министр юстиции Филиппин Виталиано Агирре.

Он отметил, что в декабрь спецслужбы провели серию операций, направленных на борьбу с распространением наркотиков.

СМИ напоминают, что президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми и продавцами наркотиков.

С момента прихода Дутерте к власти были убиты несколько тысяч человек, связанных с распространением запрещенных веществ.

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