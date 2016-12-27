Милли Меджлис: «Как еще можно наказать Астана Шахвердиева?»

Сегодня состоялось заседание дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса. Как сообщил АПА председатель комиссии, депутат Агаджан Абиев, на заседании был обсужден вопрос в связи с вызвавшим недовольство в обществе интервью депутата Астана Шахвердиева.

На прошедшем при участии А.Шахвердиева заседании ему указано на допущенные им серьезные ошибки, что не подобает депутату. А.Шахвердиев извинился перед комиссией из 9 человек, взял на себя обязательство принести извинения народу в прессе.

«На заседании было принято решение о том, что Астан Шахвердиев должен извиниться перед народом, чтобы в дальнейшем быть более внимательным, делая какие-либо заявления. Ему не было сделано письменного и словесного предупреждения, не был объявлен выговор. Каким еще образом его можно наказать?», - сказал Абиев.