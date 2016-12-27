Председательство Украины в Совете Безопасности ООН позволит ей инициировать обсуждение вопроса замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. В частности, Украина может поставить вопрос о прекращении оккупации и восстановлении территориальной целостности Азербайджана, Грузии и Молдовы, сообщил haqqin.az украинский политолог Вадим Карасев.

Принятие резолюции ООН в поддержку нерушимости границ этих стран может оказать позитивное влияние на политическое урегулирование конфликтов на пространстве СНГ. В данном вопросе национальные и государственные интересы стран ГУАМ полностью совпадают, считает политолог.

В.Карасев отметил достаточно высокий уровень экономических связей между Азербайджаном и Украиной. «Особенно успешно развиваются отношения в сфере энергетики. А теперь появилась хорошая возможность взаимодействия наших стран в рамках ООН», - уверен он.

Совбез ООН может не только оказать международную поддержку защите территориальной целостности, но и озвучить на мировом уровне свою авторитетную позицию, уверен эксперт.

Отметим, что в феврале 2017 года председателем Совета Безопасности ООН станет посол Украины Владимир Ельченко.

Украину избрали непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2016-2017 годы в октябре 2015-го.

В Совет Безопасности входят 15 стран. Постоянными членами организации являются только пять из них, которые сыграли ключевую роль в создании ООН: Великобритания, Китай, Россия (как правопреемница СССР), США и Франция. Они также имеют право вето во время голосования.

Последний раз Украина была непостоянным членом Совбеза около 15 лет назад.

На сегодня членами ООН являются 193 страны.