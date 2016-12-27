 

Саакашвили ушел, коррупция вернулась

 

После ухода Михаила Саакашвили с поста губернатора и отставки его команды в Одесскую область вернулась коррупция. По информации украинских СМИ, нагляднее всего это проявляется на таможне и в портах Одессы.

«Через месяц после ухода Михаила Саакашвили преступная схема возродилась в полном объеме. Суть в том, что если во времена М.Саакашвили плата за проезд к государственным причалам порта под шлагбаумом частной фирмы составляла около 170 гривен, то теперь все будут платить в эквиваленте $22,5. Зато по «гуманному» курсу 25 гривен/доллар США! И еще надо благодарить, что не полностью по прейскуранту, которым предусмотрено вообще $55 «за регистрацию грузового транспорта в БД Евротерминала и собственно проезд под шлагбаумом», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ и другие органы также начали без причины останавливать грузы и досматривать их. Простой контейнеров иногда достигает до 10 дней, что приносит большие убытки транспортникам.

Журналисты также отмечают, что опыт команды Саакашвили был уникальный для Украины и научил предпринимателей бороться с чиновниками и отстаивать свои права.

«Такой опыт — уникальное явление для нашей страны. Такого эксперимента еще не было. И этот эксперимент оставил достаточно глубокую «мышечную память» у предпринимателей. Им сейчас намного легче объединяться вокруг полученного хорошего опыта и популярно объяснять чиновникам от государства, «кто и зачем им платит зарплату». Оценят ли этот опыт все чиновники в стране? Важно ли это? Может быть, самое важное то, что предприниматели оценили и объединились для «популярного объяснения» борзеющему чиновничеству, кто и зачем в стране живет», — говорится в сообщении.

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