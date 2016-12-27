Азад Рагимов объявил имена полугероев

Вчера Министерство молодежи и спорта в торжественной обстановке награждало спортсменов, отличившихся в 2016 году.

Выбор министерства вызвал определенные споры, потому что в так называемой традиционной десятке лучших оказались некоторые спортсмены, чье присутствие там многих удивило.

Вот этот список: Хидаят Гейдаров (дзюдо), Ислам Аббасов (борьба), Рафаэль Агаев (каратэ), Олег Степко (спортивная гимнастика), Рамазан Рустамов (армрестлинг), Бахтияр Искендерзаде (кикбоксинг), Эмиль Гасанов (самбо), Елена Выстропова (бокс), Ростислав Певцов (триатлон), Марина Дурунда (художественная гимнастика).

Да, список несколько странный с учетом того, что в нем нет ни одного призера главного спортивного события 2016 года – Олимпиады в Рио. Но дело в том, что на этот раз Минспорта решило несколько изменить формат награждения. Учитывая то, что олимпийскими призерами стали 18 спортсменов, было бы крайне сложно выбрать десятку лучших. В таком случае в число десяти лучших попали бы олимпийский чемпион Радик Исаев, семь серебряных призеров Игр и два бронзовых. А как быть с еще шестью обладателями бронзовых наград?

Поэтому министерство решило наградить медалистов отдельно, вручив им почетные дипломы, а традиционную десятку собрать из тех, кто не выступал на Олимпиаде или выступил там не совсем удачно, но при этом демонстрировал неплохие результаты на протяжении года. Вот только вряд ли стоило награждать эту десятку под видом «Лучших спортсменов года». Именно данная формулировка и те спортсмены, которые были названы «лучшими», стали предметом дискуссий. Потому что из этих десяти человек быть в настоящей десятке в полной мере достоин лишь Рафаэль Агаев, ставший в уходящем году пятикратным чемпионом мира.

Странным выглядел и выбор лучших тренеров - Эльнур Аманов (таэквондо), Аслан Агаев (борьба), Фархад Мамедов (дзюдо) и Хикмет Гаджиев (кикбоксинг). И Аманов, и Агаев, и Мамедов не являются главными тренерами национальных команд, успешно выступивших в Рио. Так почему же лучшими не были названы основные наставники – Реза Мехмандост (таэквондо), Сайпулла Абсаидов или помогавший ему на Олимпиаде, а затем заменивший его Фирдовси Умудов (вольная борьба), а также Петер Зайзенбахер (дзюдо)?

Ну а в целом любой список лучших – это субъективный взгляд того, кто этот список составляет. Обсуждать и спорить на эту тему можно долго.