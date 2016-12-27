 

Азад Рагимов объявил имена полугероев

Автор: Эльмир Алиев 

Вчера Министерство молодежи и спорта в торжественной обстановке награждало спортсменов, отличившихся в 2016 году.

Выбор министерства вызвал определенные споры, потому что в так называемой традиционной десятке лучших оказались некоторые спортсмены, чье присутствие там многих удивило.

Вот этот список: Хидаят Гейдаров (дзюдо), Ислам Аббасов (борьба), Рафаэль Агаев (каратэ), Олег Степко (спортивная гимнастика), Рамазан Рустамов (армрестлинг), Бахтияр Искендерзаде (кикбоксинг), Эмиль Гасанов (самбо), Елена Выстропова (бокс), Ростислав Певцов (триатлон), Марина Дурунда (художественная гимнастика).

Да, список несколько странный с учетом того, что в нем нет ни одного призера главного спортивного события 2016 года – Олимпиады в Рио. Но дело в том, что на этот раз Минспорта решило несколько изменить формат награждения. Учитывая то, что олимпийскими призерами стали 18 спортсменов, было бы крайне сложно выбрать десятку лучших. В таком случае в число десяти лучших попали бы олимпийский чемпион Радик Исаев, семь серебряных призеров Игр и два бронзовых. А как быть с еще шестью обладателями бронзовых наград?

Поэтому министерство решило наградить медалистов отдельно, вручив им почетные дипломы, а традиционную десятку собрать из тех, кто не выступал на Олимпиаде или выступил там не совсем удачно, но при этом демонстрировал неплохие результаты на протяжении года. Вот только вряд ли стоило награждать эту десятку под видом «Лучших спортсменов года». Именно данная формулировка и те спортсмены, которые были названы «лучшими», стали предметом дискуссий. Потому что из этих десяти человек быть в настоящей десятке в полной мере достоин лишь Рафаэль Агаев, ставший в уходящем году пятикратным чемпионом мира.

Странным выглядел и выбор лучших тренеров - Эльнур Аманов (таэквондо), Аслан Агаев (борьба), Фархад Мамедов (дзюдо) и Хикмет Гаджиев (кикбоксинг). И Аманов, и Агаев, и Мамедов не являются главными тренерами национальных команд, успешно выступивших в Рио. Так почему же лучшими не были названы основные наставники – Реза Мехмандост (таэквондо), Сайпулла Абсаидов или помогавший ему на Олимпиаде, а затем заменивший его Фирдовси Умудов (вольная борьба), а также Петер Зайзенбахер (дзюдо)?

Ну а в целом любой список лучших – это субъективный взгляд того, кто этот список составляет. Обсуждать и спорить на эту тему можно долго.

1745 просмотров


Старости
«Азеришыг» заявил о проблемах с электроснабжением в Баку
«Азеришыг» заявил о проблемах с электроснабжением в Баку
Наша погода
Сегодня 7° / 6°
28 Дек 8° / 2°
29 Дек 9° / 3°
30 Дек 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.84 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

МИД России о прекращении апрельских боев в Карабахе
В Пакистане от самогона с метанолом умерли 32 человека
Чрезвычайное положение в Турции отменят в январе
Жительница Индии по ошибке получила миллиард
Трамп назвал ООН «клубом по интересам»
Беженцы снова сосредотачиваются в Кале
В Болгарии почтили память турок, погибших в 1984 году
Москва обещает продолжить карабахское урегулирование
Сейран Оганян призвал Азербайджан к миру вслед за Левоном Тер-Петросяном
Азад Рагимов объявил имена полугероев
Саакашвили ушел, коррупция вернулась
Украина в Совбезе ООН будет защищать целостность Азербайджана haqqin.az из Киева
Милли Меджлис: «Как еще можно наказать Астана Шахвердиева?»
На Филиппинах изъяли наркотики на 115 млн евро
Закир Гасанов встретился с фельдмаршалом аль-Халифой фото
Потолок в Центре Гейдара Алиева признали красивейшим в мире
Отец троих детей повесился в Хачмазе
Морская администрация проверила 60 иностранных кораблей
Азад Рагимов: «Квартиры в олимпийской деревне будут проданы»
Азербайджан и Иран договорились о скидках
США передают боевикам «Стингеры» Недовольство в Москве
Путин открыл газ для Крыма
Порошенко хочет уволить Авакова
Азербайджан завоевал 837 медалей
Азербайджан потратит на Исламиаду 100 миллионов долларов