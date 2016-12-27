Вслед за армянским идеологом — первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном второй влиятельный политик Армении обратился к Азербайджану с предложением о мире.

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, недавно обозначивший свои политические амбиции, рассказал о своей позиции относительно карабахского конфликта. И хотя заявления Оганяна достаточно противоречивы, в то же время в них наблюдаются нотки благоразумия и осторожный подтекст на готовность решать конфликт мирно. Услышать такое от человека, в честь которого названа линия обороны армянских войск («линия Оганяна»), еще несколько месяцев назад было бы невозможно.

Но, обо всем по порядку. На взгляд Сейрана Оганяна, Армения обязана найти формулу достойного мира со своими соседями, в том числе и с Азербайджаном. «Для этого нужно использовать ресурсы и усилия нашего государства и всего армянского народа. В этом направлении должна быть проведена огромная работа, и, конечно, есть люди и круги, которые смогут это осуществить», - отметил Оганян.

Он также считает, что для развития страны и достижения достойного мира нужно разработать новую формулу, принимая во внимание фактор постоянной внешней угрозы, региональные и международные развития, разные интересы мировых силовых центров.

«Я верю в то, что карабахский конфликт может быть решен путем переговоров, мирным путем. Мы можем прийти с Азербайджаном к взаимному согласию и должны работать в этом направлении. Однако, пока между конфликтующими сторонами не сформируется атмосфера взаимного доверия, трудно будет зафиксировать предметный прогресс в переговорном процессе», - отметил Оганян, который считает сценарии «взаимных уступок», находящиеся сейчас в обращении, нелогическими и неприемлемыми, особенно когда официальный Баку со своей стороны не говорит о каких-либо уступках. И при этом он отличается агрессивным поведением, что опасно для нас», - утверждает новоиспеченный политик.

Конечно, «ястреб войны» не мог в одночасье стать «голубем мира». И потому далее Оганян плавно ужесточает свою риторику.

«Мнение о том, что Армения не сможет развиваться без скорейшего решения карабахского вопроса, является фундаментальной ошибкой или результатом искреннего заблуждения. Эта точка зрения (ее недавно озвучил первый президент Армении Левон Тер-Петросян – haqqin.az) не только далека от действительности, но еще и ослабляет позиции Армении в переговорном процессе.

Мы должны обеспечить развитие Армении не быстрым «решением», причем любой ценой, вопроса «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши – haqqin.az), а должны развивать Армению, чтобы как раз-таки решить карабахский вопрос, тем самым обеспечив долгосрочный мир. И поскольку это всеармянский вопрос, потому нельзя решить вопрос одного брата за счет другого», - написал в своем заявлении бывший министр обороны Армении.

Оганян считает, что односторонние уступки необоснованные, «взаимные уступки» на скорую руку обеспечат не мир, а увеличат вероятность возобновления войны.

Он также отметил большие усилия МГ ОБСЕ, отдельных стран в разрешении этого конфликта. Однако, по мнению Оганяна, ключ решения данного вопроса находится в Ереване и «Степанакерте» (Ханкенди), которые вместе с Баку должны найти вариант согласия.

Для существенного повышения уровня безопасности Армении и Карабаха и выступления в переговорном процессе с сильных позиций, по мнению бывшего министра обороны, нужно создать развивающуюся и конкурентоспособную экономическую систему. Развивать же экономику, на его взгляд, нужно на основе высоких технологий и современных знаний.

«Взаимное согласие будет возможным лишь тогда, когда Азербайджан откажется от своих агрессивных, экспансионистских намерений, приняв право армян «Арцаха» на самоопределение. В этом и состоит формула мирного сосуществования между нашими двумя народами», - написал в своем заявлении Оганян.

Мы не случайно назвали выступление Оганяна противоречивым. Призывая к миру через переговоры, бывший министр обороны Армении сам ставит условия перед Азербайджаном, не дожидаясь этих переговоров и заявляя о категоричном праве армян Карабаха на самоопределение. Впрочем, Баку против самоопределения не возражает, обещая высокий уровень автономии в составе Азербайджана. Если Сейран Оганян готов обсуждать решение карабахского конфликта и мир между Азербайджаном и Арменией в такой постановке вопроса, то «ястреб» действительно может стать «голубем».