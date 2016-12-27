В Болгарии почтили память турок, погибших в 1984 году

В Болгарии прошла церемония, посвященная памяти жертв манифестаций 1984 года, начатых в качестве протеста против действий коммунистического режима, которые были направлены на ассимиляцию тюркоязычного и мусульманского населения страны, сообщает Anadolu.

В 32-ю годовщину событий были прочитаны молитвы в память жертв режима, убитых в поселке Могильяне и Местанлы Кырджалийской области, где компактно проживает тюркоязычное население.

В церемонии принимала участие делегация из Турции в составе представителей Партии справедливости и развития и НПО.

Главный муфтий Болгарии Алиш Хаджи прочитал молитву над могилой Тюркана Фейзуллы – младенца, являющегося символом жертв ассимиляторской политики коммунистических властей.

«Жертвы событий 1984 года зажгли не только факел независимости, они также стали первопроходцами на пути Болгарии к демократии», - сказал председатель межпарламентской группы дружбы Турция-Болгария, депутат от Партии справедливости и развития Азиз Бабушчу во время выступления у памятника Тюркану Фейзулле.