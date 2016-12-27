 

Трамп назвал ООН «клубом по интересам»

 

Дональд Трамп высказал разочарование деятельностью ООН. По словам избранного президента, организация в настоящий момент предстает всего лишь клубом по интересам.

«ООН обладает столь громадным потенциалом, но прямо сейчас это лишь клуб для людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время», — сказано в его Twitter.

23 декабря Трамп уже высказывался относительно ООН — тогда он заявил, что после 20 января (день инаугурации нового президента США) в организации «все изменится». Реплика стала реакцией на принятие Совбезом ООН резолюции с призывом к Израилю «прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории». США, которые ранее всегда блокировали подобные резолюции, на сей раз воздержались.

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