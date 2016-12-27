 

Жительница Индии по ошибке получила миллиард

 

Жительница индийского города Мератх попросила премьер-министра Нарендру Моди дать совет, что делать с миллиардом рупий, по ошибке оказавшихся на ее банковском счете. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает издание The Financial Express.

Шитал Ядав работает на фабрике в упаковочном отделе и получает пять тысяч рупий в месяц. 18 декабря она снимала деньги с банковской карты и обнаружила на своем счете почти миллиард рупий. Женщина не поверила своим глазам и попросила соседа по очереди к банкомату прочитать гигантское число (999999394). Он подтвердил, что у нее на карте столько денег. Ядав нашла другой банкомат, но и он показал ту же сумму.

Женщина обратилась в банк. В течение двух дней ее жалобу отказывались принимать. Затем Ядав посоветовали зайти через день, чтобы встретиться с отсутствующим менеджером. Когда она снова пришла, банковские служащие нашли другой предлог, чтобы не заниматься разбирательством.

После этого Ядав с супругом решили написать главе правительства. Они настаивают, что им такие деньги не могут принадлежать. Об ошибке свидетельствует и тот факт, что миллиард попал на счет, на котором нельзя хранить более 50 тысяч рупий. Женщина попросила Моди помочь с решением этой проблемы.

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