В Пакистане от самогона с метанолом умерли 32 человека

В Пакистане от последствий употребления некачественного алкоголя скончались 32 человека. Об этом сообщает BBC News.

ЧП произошло в округе Тоба-Тек-Сингх, провинция Пенджаб. Как рассказали в местной полиции, члены христианской общины решили отметить григорианское Рождество совместной трапезой с алкоголем. В результате от отравления скончались 30 христиан и два мусульманина, еще 60 человек находятся в больнице. По предварительным данным, в напиток был добавлен метанол.

По версии полиции, члены христианской общины попросили двух знакомых мусульман приобрести для них спиртные напитки, но все магазины были закрыты, и те купили самогон в соседней деревне. Первые признаки отравления у праздновавших христиан и у мусульман-покупателей появились на следующее утро.

В Пакистане запрещено производство и употребление алкоголя. Исключение делается лишь для религиозных меньшинств, таких, как христиане. Им разрешено покупать спиртные напитки в специализированных магазинах.