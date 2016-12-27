МИД России о прекращении апрельских боев в Карабахе

«Благодаря энергичным действиям России в ходе встречи в Москве начальников генеральных штабов вооруженных сил России, Армении и Азербайджана удалось добиться прекращения широкомасштабных военных действий, вспыхнувших в начале апреля 2016 года в Нагорном Карабахе». Как сообщает АПА, об этом говорится в опубликованной на сайте МИД РФ статье «Основные внешнеполитические итоги 2016 года».

«Прилагались усилия к деэскалации обстановки и созданию условий для продолжения переговоров в ходе майского армяно-азербайджанского саммита в Вене с участием министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и трехсторонней встречи в Санкт-Петербурге», — отмечается в статье.