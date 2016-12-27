 

Казахстан уличил нефтяные гиганты в многомиллиардном обмане

 

Казахстан обратился в арбитраж для урегулирования спора по месторождению «Карачаганак». Как передают кaзахстанские СМИ, об этом сказал министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Мы считаем, что определенное время недополучали долю республики с Карачаганакского месторождения. Мы считаем, что методология, по которой подрядчики считают свою долю и долю республики, не совсем справедлива и не соответствует соглашению о разделе продукции. Мы будем отстаивать свою позицию до конца, потому что это народные деньги, народные недра, нравится это кому-то или нет», — сказал Канат Бозумбаев в интервью телеканалу «Астана».

Вместе с тем Казахстан не пытается изменить соглашение о разделе продукции, подчеркнул министр энергетики.

«Мы просто говорим, что мы считаем, что соглашение интерпретируется вот таким-то образом. Если инвесторы считают, что это по-другому, то истина должна быть определена в суде. Поэтому мы, не дожидаясь их предложения, подали в арбитраж. Мы выбрали своего арбитра. Это было сделано месяц назад», — отметил Бозумбаев.

Ранее СМИ со ссылкой на отчет «ЛУКОЙЛа» сообщали, что Казахстан требует около $1,6 млрд от компаний, вовлеченных в соглашение о разделе продукции (СРП) по месторождению «Карачаганак».

Карачаганакское месторождение — одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа — 1,35 трлн кубометров. Разработку Карачаганака, согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет СРП, осуществляет международный консорциум KPO в составе Shell (29,25%) (через 100%-ную аффилированную компанию «Би Джи Карачаганак Лимитед»), Eni (29,25%), Chevron (18%), НК «ЛУКОЙЛ» (13,5%), «КазМунайГаз» (10%).

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