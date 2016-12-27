Лукашенко и Азербайджан сорвали планы Саргсяна

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Санкт-Петербурге представитель Армении вновь не был утвержден в должности генерального секретаря ОДКБ. Вопрос смены генсека военно-политического блока будет рассмотрен на следующем саммите организации в апреле будущего года. Об этом в беседе с журналистами сообщил действующий генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

«Договорились, что в апреле пройдёт очередное заседание Совета коллективной безопасности, где полностью будет рассмотрен вопрос о генеральном секретаре. Это было сегодня не рассмотрено в связи с тем, что не было кворума. Вы знаете, что одна из делегаций государств-членов организации в этих рабочих встречах не участвовала», – приводит слова Бордюжи РИА Новости.

В саммите не участвовала делегация Беларуси. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отсутствие главы Беларуси не помешает запланированному подписанию документов, поскольку они были заранее согласованы и будут направлены в Беларусь для подписания.

Представитель Армении не был избран на должность генсека ОДКБ и два месяца назад, во время Ереванского саммита, когда, сказавшись больным, в саммите не принял участия президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По завершении того заседания стало известно, что вопрос назначения генсека организации был исключен из повестки дня заседания. Президент Армении Серж Саргсян тогда заявил, что вопрос смены генсека будет обсуждаться на саммите в Санкт-Петербурге.

С 2003 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает представитель России Николай Бордюжа. Еще год назад руководство ОДКБ на ротационной основе должно было перейти к представителю Армении, однако в декабре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве было решено продлить срок полномочий Бордюжи до 1 января 2017 года.

О причинах отсутствия на Санкт-Петербургском саммите президента Беларуси доподлинно неизвестно. Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что о причинах отсутствия Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ должна говорить белорусская сторона.

При этом на официальном сайте президента Беларуси сообщается, что Лукашенко сегодня в Минске принимал участие в рабочем обсуждении.

По мнению политолога Степана Григоряна, отсутствие главы Беларуси, находящегося в близких военно-политических отношениях с Азербайджаном, может быть связано с избранием представителя Армении на пост генсека ОДКБ.

«Из-за чего возникла эта проблема – утвердить представителя Армении на должности генерального секретаря? Она возникла из-за того, что Азербайджан выразил озабоченность той же Беларуси, тому же Казахстану, той же России, заявив, что он против того, чтобы один из генералов Армении был генеральным секретарем ОДКБ. Теперь вы можете сказать: не поняли, Азербайджан ведь не является членом ОДКБ. Вот и получается, что Азербайджан, не будучи членом ОДКБ, имеет здесь большее влияние, чем Армения», — сказал политолог.