 

Уроженцы Азербайджана не смогли вскрыть украденный банкомат В Петербурге

 

Автослесари, поставщик продуктов, два строителя, разнорабочие, тренер по вольной борьбе и пара безработных, большинство из которых азербайджанцы, были задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в краже банкомата, сообщает пресс-служба МВД России.

Пятеро злоумышленников пошли на дело в ночь на вторник, 27 декабря, быстро вытащив из финансового учреждения банкомат, споро погрузив его в багажник легковушки и доставив в расположенный неподалеку автосервис. Впрочем, на то, чтобы вскрыть его, у них не хватило времени — на пороге появились полицейские.

Всего были задержаны девять человек в возрасте от 27 до 41 года, большинство из них — уроженцы Азербайджана. При обыске у них изъяли молоток, лом и пять автомобилей. Семеро были взяты под стражу, двое отпущены под подписку о невыезде.

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Уроженцы Азербайджана не смогли вскрыть украденный банкомат В Петербурге
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