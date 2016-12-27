Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О государственном бюджете на 2017 год», сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2017 год утверждены в размере 16 млрд. 255 млн. манатов, расходы - 16 млрд. 900 млн. манатов (в том числе централизованные доходы - 15 млрд. 634 млн. 706 тыс. манатов, местные доходы – 620 млн. 294 тыс. манатов, централизованные расходы - 16 млрд. 211 млн. 286 тыс. манатов, местные расходы - 688 млн. 714 тыс. манатов).

Госбюджет Азербайджана на 2017 год подготовлен из средней цены на нефть на уровне $40 за баррель.