 

Министр обороны: «Иран не потерпит присутствия Израиля в Азербайджане» Грозное заявление

 

«Мы обратили внимание наших друзей в Азербайджане на то, что предоставление Израилю доступа в этот регион не пойдет им на пользу. Иран этого не потерпит». Об этом в интервью Russia Today заявил министр обороны Ирана генерал Хосейн Дехган.

Вместе с тем иранский министр отметил, что Тегеран не может возражать против этого.

«Это их решение, принятое для достижения их целей и обеспечения их интересов. И мы не можем возражать против этого»,  сказал Дехган, имея в виду азербайджанскую сторону.

Министр обороны ИРИ также отметил, что есть силы, которые не хотят развития отношений между Азербайджаном и Ираном.

«Думаю, наши друзья в Азербайджане должны понимать, что многие в регионе и за его пределами не желают установления стратегических отношений между Ираном и Азербайджаном и стремятся помешать этому. Разумеется, президент Азербайджана хочет развивать отношения с нами. Однако есть силы, которые вмешиваются и оказывают влияние.

А что касается угроз со стороны Нетаньяху, то мы его не признаем и даже не собираемся слушать, что он говорит. Пустые слова не облагаются налогом. Пусть себе говорит, что хочет, пока не устанет»,  сказал иранский министр.

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