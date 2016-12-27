Самолет Airbus А320, вылетевший во вторник из стокгольмского аэропорта Арланда, буквально через несколько минут был вынужден вернуться обратно из-за возгорания в одном из двигателей, сообщает РИА Новости.

"Мы встретили самолет. Пожар потушен и, насколько мне известно, опасным он не был", - сказал шведскому телевидению SVT представитель пожарной службы Николас Карлвейц.

Пилоты приняли решение об экстренной посадке после срабатывания датчика, предупреждающего о пожаре в двигателе.

По данным шведской газеты Expressen, самолет принадлежит авиакомпании Swiss Air.