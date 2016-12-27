В этом году в южном регионе учителя средних школ сдавали диагностические экзамены по своим предметам. В сдаче экзаменов приняли участие 7426 учителей, из которых 269 учителей начальных классов и 33 учителя математики получили 0 баллов по результатам этих экзаменов. Об этом порталу publika.az рассказал эксперт в области образования Кямран Асадов.

Эксперт сказал, что получил эти цифры из официальных источников в отделах образования районов.

Отметив крайне низкую подготовку учителей в Лерике, Астаре, Масаллы и Ленкорани, эксперт заявил, что и в Баку результаты экзаменов учителей оставляют желать лучшего.

«В период с 2014 года по настоящее время было установлено, что 15% учителей столичных школ ничего не понимают в тех предметах, которые преподают. На этих экзаменах учителя отвечают на 60 вопросов, 40 из которых – это вопросы по предмету, которые они преподают, а 20 – это вопросы по методике. В Баку 15% учителей на смогли ответить на 10% (шесть) вопросов экзаменов. 60% учителей показали средние результаты, и лишь только трое учителей показали максимальные результаты. Вы представляете, кто обучает наших детей?», - заявил эксперт.