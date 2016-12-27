 

Путин дал российское гражданство американскому менеджеру "Лукойла"

 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство менеджера "Лукойла" Кевина Джона Уилсона. Об этом говорится в указе президента РФ, передает ТАСС.

Кевин Джон Уилсон родился в октябре 1958 года в США. В "Лукойле" подтвердили, что Кевин Джон живет в России с 2009 года, в компании работает с 2011 года в должности начальника департамента по бурению скважин.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера Стивена Сигала. Ранее гражданами России стали такие иностранцы, как актер Жерар Депардье, боксер Рой Джонс-младший, шорт-трекист Виктор Ан, а также сноубордист Вик Уайлд. 

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