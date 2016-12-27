Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что у него есть доказательства того, что возглавляемая Соединенными Штатами коалиция поддерживает боевиков террористических организаций, в частности, «Исламское государство». Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает Reuters.

«Они обвиняли нас в том, что мы оказываем помощь ИГИЛ. Сейчас они поддерживают террористические группировки. У нас есть доказательства: фотографии и видео», — приводит агентство слова турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что речь идет о боевиках «Исламского государства», сирийских группировках курдов, представленных партией "Демократический союз" (PYD) и ее вооруженным крылом YPG.

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Силы Международной коалиции не выполняют обещаний в рамках операции «Щит Евфрата» и не оказывают должной поддержки усилиям по устранению угрозы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи Альфой Конде, передает агентство Анадолу.

«Турции обещали, что будут до конца поддерживать усилия по уничтожению террористов ИГ. Однако этого не произошло», - пояснил Эрдоган, подчеркнув, что Анкара продолжит продвигать идею создания «безопасной зоны» в Сирии.

По его словам, вне зависимости от позиции Международной коалиции, операции против террористов в Сирии будут продолжены.

«Город Эль-Баб окружен ныне отрядами Сирийской освободительной армии (СОА) и частями ВС Турции. Операции в данном районе продолжаются», - сказал Эрдоган, указав, что Анкара сделает все возможное для устранения угрозы в отношении национальной безопасности и границ.

Глава турецкого государства далее привлек внимание к безрезультативности межсирийских переговоров в Женеве. По его словам, на фоне провала «женевского процесса», президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о проведении международной встречи по Сирии в Астане.

«Мы не против данной инициативы. Этот вопрос ныне прорабатывается на уровне МИД. В Астану могут быть приглашены как представители умеренной сирийской оппозиции, так и представители России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии и Катара», – сказал Эрдоган.

«Участие Катара и Саудовской Аравии в саммите в Астане важно для Турции. Мы не поддерживаем идею приглашения в Казахстан представителей террористических организаций», - отметил турецкий лидер.