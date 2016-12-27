Эксперты расшифровали запись бортового речевого самописца потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154. Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, во вторник, 27 декабря, сообщает Life.

Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!»

По словам источника, пленка речевого черного ящика не пострадала при падении самолета. Работа со вторым, параметрическим самописцем, пока не начата.

Источник в оперативном штабе на месте катастрофы подтвердил агентству «Интерфакс» эту версию.

«По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился», — сообщил он.