 

В Саудовской Аравии полиция нашла нарушителей шариата по YouTube

 

Полиция Саудовской Аравии нашла и арестовала участников вечеринки в городе Джидда, на которой нарушались законы шариата, по опубликованному видео на YouTube, пишет газета The Independent. 

Видео с вечеринки, которая была организована в частной квартире, было выложено в интернет. Там оно попало в поле зрение саудовской полиции, которая начала розыск участников вечеринки, для чего была создана специальная оперативная группа.

Главный подозреваемый - подданный Иордании - был арестован при попытке бежать из Саудовской Аравии. Он признал, что был организатором вечеринки. Также были задержаны три гостьи праздника из Ливана, обвинения им пока не предъявлены. Личности остальных гостей еще не установлены, пишет издание.

На видеозаписи, попавшей в сеть на прошлой неделе и собравшей сотни тысяч просмотров, запечатлена группа мужчин и женщин в европейской одежде, танцующих и употребляющих алкоголь. Единственное, что указывает на то, что вечеринка проходила в Саудовской Аравии - это видневшийся в окне гигантский флагшток - одна из достопримечательностей Джидды.

Газета отмечает, что участникам вечеринки по законам королевства грозит суровое наказание, так как они нарушили сразу несколько законов, в частности, запрет на употребление алкоголя и запрет на общение мужчин и женщин, не приходящихся друг другу родственниками.

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