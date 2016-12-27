Экс-президенту Аргентины предъявлены обвинения в коррупции

Бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер предъявлены обвинения в коррупции, передает BBC.

Федеральный судья одобрил обвинения в незаконном содействии и мошенничестве. Утверждается, что ее правительство направляло государственные контракты бизнесмену, близкому к ее семье.

Суд также заморозил ее активы на сумму более 600 млн долларов. Следственные органы расследуют сделки с участием частной компании, которая получала выгодные контракты от правительства при проведении дорожных работ. По данным следствия, правительство Киршнер предоставляла контакты этой компании, близкой к ее семье.

Фернандес ранее отрицала свою вину, настаивая на том, что обвинения против нее политически мотивированы.