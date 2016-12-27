В Азербайджане будет создано "Бюро пропаганды национального туризма"

Президент Ильхам Алиев сегодня подписал указ о ряде мероприятий по пропаганде развития туризма в Азербайджане, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно указу, утверждается "Положение о Совете туризма Азербайджанской Республики " и "Состав Совета туризма Азербайджанской Республики".

Министерству культуры и туризма поручено осуществить полномочия, указанные в статье 8.2 закона Азербайджанской Республики "О публичных юридических лицах", учредителя публичного юридического лица, и в течение трех месяцев создать публичное юридическое лицо "Бюро пропаганды национального туризма", обеспечивающее дальнейшее увеличение потенциала туризма страны и популяризацию на международном уровне.

Определяется, что содержание и расходы на обеспечение деятельности публичного юридического лица "Бюро пропаганды национального туризма" финансируется за счет доходов, полученных от его деятельности (в том числе полученные кредиты, гранты, а также поступления от выполнения работ, оказания услуг и др.).