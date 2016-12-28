Израиль ограничил контакты со странами-членами Совбеза ООН

Израиль временно ограничивает связи со странами, которые на прошлой неделе проголосовали в Совете Безопасности ООН в поддержку антипоселенческой резолюции, сказал РИА Новости официальный представитель МИД страны Эммануэль Нахшон.

По его словам, ответная мера распространяется на взаимодействие внешнеполитического ведомства с посольствами этих стран в Израиле и обмен визитами высокопоставленных чиновников.

За резолюцию в пятницу проголосовали 14 членов Совбеза ООН, включая Россию, от голосования воздержались только США. Однако именно американцев, которые впервые за восемь лет президентства Барака Обамы не воспользовались в такой ситуации правом вето, израильтяне считают закулисным вдохновителем инициативы.

Резолюция осуждает поселенческую активность Израиля на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и требует прекратить строительство. Тель-Авив отказался выполнять требования документа.

Развитие поселений на палестинских территориях принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.