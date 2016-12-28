 

На Кубе запретили называть улицы именем Кастро

 

Национальная ассамблея народной власти Кубы (парламент страны) единогласно приняла закон, запрещающий называть именем лидера кубинской революции Фиделя Кастро площади и улицы страны, воздвигать ему памятники, а также использовать его имя для коммерческой деятельности, передает РИА Новости.

Как отмечается в преамбуле принятого документа, этот закон соответствует воле самого Фиделя Кастро.

Имя лидера кубинской революции запрещено использовать для названий "организаций, площадей, парков, проспектов, улиц и других общественных мест", равно как и в названиях любых наград и титулов, говорится в законе. Также запрещается использовать образ Фиделя "для возведения монументов, бюстов, статуй" и других памятных объектов, а также в коммерческих целях.

При этом принятый законопроект не ограничивает использование образа команданте в литературных произведениях.

Запрет на использование имени и образа Фиделя Кастро не распространяется на фотографии и плакаты, которые на данный момент уже имеются на кубинских предприятиях, в школах и университетах, сообщает сайт Cubadebate.

Именем Фиделя Кастро в будущем может быть названа лишь какая-либо организация, которая будет заниматься изучением его наследия.

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