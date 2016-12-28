Джордж Майкл лечился от героиновой зависимости

Певец Джордж Майкл, скончавшийся в субботу в Англии, в 2016 году проходил курс лечения от героиновой зависимости, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источник.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался накануне в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную", СМИ сообщали, что ее причиной могла стать сердечная недостаточность.

Как пишет газета со ссылкой на источник, Майкл находился в больнице из-за передозировки наркотиком. "В нескольких случаях его доставляли в отделения скорой помощи. Он употреблял героин", — приводит газета слова источника. При этом представители певца отрицают данное заявление.

В свою очередь информационный портал TMZ сообщает, что певец вел затворнический образ жизни и испытывал проблемы с весом на протяжении нескольких месяцев до своей смерти.

Британский перец Элтон Джон долгое время находился в ссоре с Майклом из-за его наркотической зависимости и возобновил дружеские отношения с ним только в 2011 году. СМИ также сообщают, что Майкла не раз задерживали из-за проблем с наркотиками.

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham!, было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don`t let the sun go down on me. В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.