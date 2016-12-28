Скоро наступит Новый год. Что он обещает налогоплательщикам Азербайджана, к которым по существу можно отнести все взрослое население страны? Мы много писали о налоговой революции Ильхама Алиева, о том, как новые реформы планирует реализовать Минналогов и лично министр Фазиль Мамедов.

В то же время мы не успели еще осветить множество аспектов, которые все еще неясны налогоплательщикам в свете новых изменений в Налоговом кодексе. Так что же изменилось в Налоговом кодексе, какова их цель, в отношении кого будут применяться новые налоговые механизмы, как изменятся требования учетной системы?

На эти и многие другие вопросы ответил накануне министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов в интервью Государственному Телеграфному Агентству. Министр остановил свое внимание на всех новых положениях, утвержденных в этом году. А применяться они начнут уже с нового года.

По словам Ф.Мамедова, Азербайджан осуществляет широкомасштабные реформы в сложных экономических условиях, царящих на мировых рынках финансов и капитала, что открыто проявляется и в налоговой системе. Происходящие в регионе и глобальной экономике процессы, снижение нефтедоходов, неопределенность в мировой экономике, сложный внешнеэкономический климат, конечно же, влияют на макроэкономическую и финансовую стабильность нашей страны. Но ускорение фискальных и институциональных реформ, усиление защиты чувствительных слоев населения, рост ненефтяного экспорта позволили снизить отрицательное воздействие глобальных процессов, свести к минимуму потери и обеспечить соцзащиту населения.

Действительно, новые цели и приоритеты нашли свое отражение в стратегических дорожных картах по основным секторам национальной экономики, направленных на гибкую адаптацию к процессам, происходящим в глобальной экономике и на финансовых рынках, а также на поддержку модели постнефтяного экономического развития. Для достижения этих целей не последнюю роль должны сыграть налоговые органы, в связи с чем они и мобилизовали все свои усилия. Серьезные меры приняты и для повышения доходов госбюджета. С этой целью усовершенствованы как налоговое законодательство, так и налоговое администрирование, верное определение налогового потенциала, расширена база сборов за счет новых налоговых источников, налоговая дисциплина и т.д. Для выявления налоговых рисков и лиц, уклоняющихся от налогов, министерство приступило к реализации такого инновационного инструмента, как «управление рисками», расширяется применение электронного аудита к крупным налогоплательщикам.

Минналогов обновило правила камеральных и мобильных налоговых проверок, что значительно повысит эффективность проверок, сделает налоговую систему более прозрачной. Уже применяется система Tax Free, которая призвана сыграть важную роль в росте турпотока в нашу страну. Все это и послужило причиной того, что Оценочная группа Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) по налоговой прозрачности утвердила отчет по Азербайджану и присудила стране высокий рейтинг. Как трудно добиться такого рейтинга, думается, объяснять не надо. А уже с нового года с целью повышения уровня услуг дисциплинированные налогоплательщики будут обслуживаться по принципу «зеленого коридора», о чем мы подробно писали ранее.

Одной из главных целей изменений в Налоговый кодекс, считает Фазиль Мамедов, является создание благоприятной бизнес-среды. «Налоговые органы являются структурой, реализующей налоговую политику государства, и как структура, ответственная за пополнение государственного бюджета, заинтересована в увеличении налоговых доходов. Но основным элементом налоговой политики в стране является создание благоприятной бизнес-среды, направленность налоговой политики на экономическое развитие бизнеса, а также соответствие интересам не только государства, но и предпринимателей и граждан страны», - сказал он.

То есть, главный налоговик страны открыто признается, что основная его цель состоит в пополнении госбюджета, и он заинтересован в увеличении налоговых доходов. И кажущееся на первый взгляд снижение поступлений после всех подобных льгот, по его расчетам, неверно. Наоборот, он уверен, что благоприятная бизнес-среда только поспособствует пополнению бюджета.

Да, в Налоговый кодекс внесены качественно серьезные изменения. И что особенно следует подчеркнуть, они имеют большую значимость. Главная цель последних изменений - создание более благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, повышение уровня взаимного доверия между субъектами предпринимательства и налоговыми органами, увеличение безналичных операций, регулирование денежного оборота, поощрение инвестиций путем повышения ликвидности банков и привлекательности налоговой сферы, стимулирование экспорта и создание прозрачной системы учета. Причем, как подчеркнул министр налогов, весь пакет изменений подготовлен в тесном сотрудничестве с международными организациями, с учетом опыта зарубежных стран.

Чтобы яснее представить себе масштабы реформ, отметим, что в целом в кодекс внесено 201 изменение. Вернее, в Налоговый кодекс добавлены 115 новых статей, изменены 83 и упразднены еще три статьи. А если эти изменения сгруппировать по содержанию, то получится, что 123 статьи связаны с усовершенствованием налогового администрирования, 34 - с расширением прав налогоплательщиков, а восемь статей - со снижением налоговой нагрузки или с налоговыми уступками и освобождением от налогов. При этом Мамедов официально объявляет, что министерство предусматривает привлечение к налогообложению операций с офшорными компаниями, ограничение до 30 тыс. манатов в месяц наличных расчетов крупных предпринимателей, действующих в сферах торговли и общественного питания, налогообложение за обналичивание юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями средств с банковских счетов и другие вопросы.

В то же время с нового года освобождаются от уплаты НДС сроком на три года продажа птичьего мяса, производство и реализация пшеничной муки и хлеба. Кроме того, до февраля 2021 года от налогообложения освобождаются процентные доходы по банковским вкладам населения, дивиденды, выплачиваемые эмитентом по инвестиционным ценным бумагам, дисконты и процентные доходы. Вот такие разнонаправленные изменения предусмотрены в налоговой системе страны.

Политика президента Ильхама Алиева проста и предельно ясна. Азербайджан впал в глубокий экономический кризис, страну необходимо вывести из создавшейся ситуации. Другой на его месте, возможно, приступил бы к закручиванию гаек и ужесточению налогового режима. Но И.Алиев выбрал наиболее безболезненный и верный путь. Глава государства решил путем определенных налоговых льгот и послаблений добиться гораздо большего эффекта.

Нет у государства более эффективного инструмента для усиления экономики, чем налоги. И подними правительство сегодня налоги, бизнес мог бы покинуть страну со всеми вытекающими отсюда последствиями. А налоговые послабления, направленные в основном на развитие малого и среднего предпринимательства, дадут толчок росту ненефтяного сегмента экономики. Все это вместе с предусмотренной налоговой амнистией оставит на руках предпринимателей огромные высвобожденные от налогов средства, которые будут инвестированы в экономику страны. И эти инвестиции, безусловно, поднимут экономику и обеспечат еще больший приток средств в госбюджет.