 

В России Нурлана Гаджиева обвинили в финансировании терроризма всего-навсего 2 тысячи рублей

Автор: Отдел информации 

Накануне в Твери следствие предъявило обвинительное заключение жителю города, 25-летнему гражданину России, этническому азербайджанцу Нурлану Гаджиеву. Его обвиняют в "финансировании терроризма" — за то, что в 2014 году он перевел 2000 рублей на банковскую карточку своему знакомому, находившемуся в Турции, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.

Как рассказала адвокат обвиняемого, Елена Романова, недавно вошедшая в дело вместо назначенного государством защитника, уголовное дело было возбуждено в марте 2016 года. Обвинения предъявлены по первому пункту статьи 205.1 УК РФ, предусматривающей наказание от 5 до 10 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма.

Подробности этой истории рассказал сам Гаджиев. По его словам, в 2014 году он познакомился в гостях у знакомых с молодым человеком. Они подружились и стали общаться в социальной сети "ВКонтакте". Вскоре Гаджиев увидел, что его друг публикует фотографии из Стамбула. В ответ на расспросы тот ответил, что переехал в Турцию с женой и ребенком и зарабатывает на жизнь, работая водителем.

В середине 2014 года, рассказывает Нурлан Гаджиев, по азербайджанской диаспоре Твери прошел слух о том, что его знакомый примкнул к незаконным вооруженным формированиям в Сирии. Гаджиев написал ему личное сообщение и попросил подтвердить это. По словам обвиняемого, он получил утвердительный ответ: "он сказал, что время от времени бывает в Сирии в зоне боевых действий, и начал впаривать мне свою идеологию".

Как утверждает Гаджиев, в ответ он стал убеждать своего друга вернуться в Россию и сказал, что "не понимает, как можно убивать людей, в особенности мусульман".

Через какое-то время знакомый Гаджиева написал ему еще одно сообщение из Турции. Он рассказал, что у него обнаружили рак, что он находится в больнице и ждет операции. Гаджиев предложил помочь деньгами и перевел на карточку "Сбербанка" супруги своего друга 2000 рублей. После этого, как утверждает Гаджиев, он прекратил любое общение со своим знакомым.

В марте 2015 года глава азербайджанской диаспоры Твери сообщил Гаджиеву, что его имя фигурирует в "списке ФСБ" и посоветовал добровольно явиться в полицию. Гаджиев последовал совету и после дачи объяснений был отпущен без предъявления обвинений.

Спустя 8 месяцев Гаджиевым вновь заинтересовались правоохранительные органы. Ему "предложили сотрудничество" в обмен на условный срок и штраф, в противном случае пригрозив тюремным заключением. Гаджиев обратился за советом к главе диаспоры. Тот рассказал ему, что знакомый сотрудник ФСБ пообещал освободить Гаджиева от ареста до суда в обмен на явку с повинной и обещание не нанимать адвоката вместо государственного защитника. Гаджиев явился в полицию и подписал бумаги, которые, по его словам, были заготовлены для него заранее. Позже, посмотрев в УК статью, по которой его обвиняют, и поняв, что наказание по ней не предусматривает условного срока, Гаджиев понял, что его обманули.

По словам Елены Романовой, экспертиза, материалы которой есть в деле, не смогла установить, на что были потрачены 2000 рублей, переведенные Гаджиевым супруге его знакомого в Турцию. В то же время, говорит адвокат, другая экспертиза, проведенная аспирантами исторического факультета Тверского государственного университета, содержит вывод о том, что Гаджиев разделял идеи "Исламского государства" — поскольку в общении со своими знакомыми он якобы счел недопустимыми лишь "убийства мусульман".

Сейчас Нурлан Гаджиев, говорит его адвокат, находится под подпиской о невыезде и ожидает назначения даты судебного заседания по своему делу.

738 просмотров


Старости
«Азеришыг» заявил о проблемах с электроснабжением в Баку
«Азеришыг» заявил о проблемах с электроснабжением в Баку
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
29 Дек 9° / 4°
30 Дек 8° / 4°
31 Дек 7° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.84 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Мусульманка не прошла в румынские премьеры наш комментарий
Фейсбуковские оды Саргсяну обойдутся казне в 191 млн драм армянская трагедия
Азербайджан может заработать на Исламиаде сотни миллионов
В России Нурлана Гаджиева обвинили в финансировании терроризма всего-навсего 2 тысячи рублей
Фазиль Мамедов вышел к народу с новым заявлением наше послесловие
Джордж Майкл лечился от героиновой зависимости
США поддержали переговоры по Сирии в Астане
Землетрясение в Эгейском море
На Кубе запретили называть улицы именем Кастро
Израиль ограничил контакты со странами-членами Совбеза ООН
В международный розыск объявлены двое россиян за попытку госпереворота в Черногории
В Мосуле захвачен помощник главаря ИГИЛ
В Азербайджане будет создано "Бюро пропаганды национального туризма"
Экс-президенту Аргентины предъявлены обвинения в коррупции
Иран успешно испытал ракеты средней дальности
В Саудовской Аравии полиция нашла нарушителей шариата по YouTube
«Командир, падаем!» Последние слова пилотов российского Ту-154
Эрдоган: «Коалиция во главе с США поддерживает ИГИЛ» обновлено
Взрыв в автомастерской в Хачмазе: есть пострадавшие
Нефть вновь дорожает
Путин дал российское гражданство американскому менеджеру "Лукойла"
Оценка знаний азербайджанских учителей – 0 Итоги экзаменов
В Стокгольме аварийно сел самолет загорелся двигатель
Киев заявил о скором освобождении Донбасса
Трамп определился с кандидатурой на пост помощника по безопасности